مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث سير بـ«سرت»

المتوسط- عبدالله عسكر

لقي شخص مصرعه، وأصيب اثنان آخران، في حادت سير، إثر اصطدام سيارتين على الطريق السريع، الذي بيعد مسافة بنحو 10 كم شرق مدينة سرت بالقرب من شيل «ادويهش».

وتسببت السرعة الزائدة عبر الطريق السريع في اصطدام مركبتين، الأولى نوع تويوتا دب، والثانية نوع سامسونغ، وأسفر الحادث عن المرافق لقائد المركبة الأولى، ويدعى «مصطفى محمد بن شريعة».

وهرعت سيارت الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تم نقل قائد المركبة الأولى والثانية إلى أقرب مشفى، حيث نقل على الفور قائد المركبة الثانية إلى غرفة العناية المركزة لمحاولة إسعافه، وحفظ جثة المتوفى في ثلاجة الموتى لحين إنهاء الإجراءات اللازمة.

