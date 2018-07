«الغريفة» تنظم احتفالية لتكريم أعضاء صندوق التضامن أوباري

المتوسط- عبدالله عسكر

نظمت بلدية الغريفة، حفلا لتكريم إدارة صندوق التضامن الاجتماعي فرع أوباري، وذلك بقاعة المجلس البلدي، بحضور عميد البلدية، ووكيل ديوان المجلس البلدي.

وشارك في الحفل مدير إدارة صندوق التضامن، وعدد من مختاري المحلات ومدراء المكاتب الخدمية بالبلدية، والأعيان، بالإضافة لعدد من وموظفي الصندوق.

وتم خلال هذه الاحتفالية منح شهادة شكر وتقدير لإدارة صندوق التضامن الاجتماعي فرع اوباري، وذلك تقدير وعرفانا للجهود المبدولة، وعلى الاداء المتميز الذي يقوم به الصندوق.

