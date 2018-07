«تعليم الوفاق» تشكل فريقا لمكافحة الغش الإلكتروني

المتوسط- عبدالله عسكر

أعلنت وزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق الوطني عن تشكيل فريق عمل للتحقيق ورصد ومتابعة كل ما ينشر على صفحات التواصل الاجتماعي حول تسريب أي شيء يتعلق بامتحانات الشهادة الثانوية.

وشددت الوزارة، في بيان لها اليوم السبت، على ضبط كافة المتورطين في أي أعمال تمس سير الامتحانات بالشكل المرسوم لها، ما من شأنها ما يعكر صو العملية، وموافة اللجنة العليا بتقرير يومي حول ذلك الخصوص.

وتضم اللجنة التي أمرت الوزارة بتشكيلها «رمضان سالم الغضوي، وسالم مفتاح محمد، وأحميد يوسف قريفة، وشعبان عبدالرازق عموش، وعيادة محمد مادي».

