باصات لنقل طلبة الشهادة الثانوية في براك الشاطئ

خصص مكتب شؤون التربية والتعليم ببلدية براك الشاطئ، عدة باصات لنقل طلبة الشهادة الثانوية بالبلدية القاطنين في أماكن بعيدة.

وقال مدير مكتب شؤون التربية والتعليم في البلدية محمد أبو حليقة في تصريح خاص لقناة ليبيا، إن هذه المبادرة جاءت بناءً على تعليمات من وزارة التعليم بخصوص نقل الطلبة لمقار لجانهم، شريطة أن تكون المسافة 20 كيلو متراً عن المقر.

وأضاف بوحليقة أن سكان المنطقة يعانوا من مشاكل كثيرة نتيجة أزمة الوقود وغلاء أسعاره في السوق السوداء،ما دفع إدارة التعليم لتوفير الخدمة طيلة أيام الامتحانات.

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