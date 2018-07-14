اختطاف موظفين من حقل الشرارة

أفادت مصادر خاصة من حقل الشرارة النفطي لـ218 أن 4 موظفين اختطفوا صباح اليوم من داخل الحقل بينهم 3 ليبيين وآخر يحمل الجنسية الرومانية.

وأضاف المصدر أن الخاطفين كانوا على متن 4 سيارات اقتحموا من خلالها المحطة 186 التابعة للحقل، قبل أن يعودوا ويطلقو سراح 2 من الرهائن، ولم يُعرف حتى الساعة مصير الموظفين الآخرين.

وعلى إثر هذه العملية هدد الموظفون بإغلاق الحقل ما لم يتم تأمينه وتوفير الحماية الكاملة للموظفين.

الجدير بالذكر أن حقل الشرارة ينتج ما يقارب 300 ألف برميل يومياً وانخفض إنتاجه بعد عملية الاقتحام إلى 80 ألف برميل.

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