استكمال الاستعدادات لأداء إمتحانات الإعدادية والثانوية ببريطانيا وإيرلندا

إلتقت اللجنة المركزية للإمتحانات ببريطانيا وأيرلندا برؤوساء اللجان الأربع المنوطة بالتنظيم والإشراف على سير امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في أربع تجمعات إمتحانية: لندن، مانشستر، جلاسكو، ودبلن.

وبينت وزارة التعليم على صفحتها الرسمية، أنه تم خلال اللقاء مناقشة كافة الترتيبات لإجراء الإمتحانات، وجاهزية الخدمات، والإستعدادات اللوجستية للتواصل والتحديث الإلكتروني مع أولياء الأمور والتلاميذ والطلاب.

الجديرب بالذكر أن 225 طالب وطالبة يتقدمون اليوم السبت لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية بالمملكة المتحدة وإيرلندا.

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