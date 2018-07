المتوسط:

قالت مديرية أمن طرابلس، إن هناك 13 شخصا توفوا ، وأصيب نحو 20 آخرين بإصابات بليغة نتيجة الحوادث المرورية خلال شهر يونيو الماضي”.

وأعلنت المديرية ، ” إن الخسائر الناتجة من حوادث المرورية قدرت بـ 177 ألف دينار ليبي”.

وأكملت المديرية، ” أن الأسباب الرئيسة لهذه الحوادث جاءت نتيجة السرعة المفرطة وعدم احترام قواعد المرور”.

The post مديرية أمن طرابلس: 13 حالة وفاة و إصابة 20 في حوادث المرور خلال الشهر الماضي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية