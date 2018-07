المتوسط:

أكدت وزارة الداخلية التابعة للحكومة المؤقتة،” إنها تحذر من حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تبث إشاعات وسموم من خلال إعلانات ممولة هدفها تشويه الوزارة”.

وقالت الوزارة ، أنه ليس لديها أية حسابات معتمدة إلا حساب واحد يتم من خلاله نشر قرارات وزير الداخلية إبراهيم بوشناف”.

ونفت الوزارة، ” قرار وزير الداخلية القاضي باستحداث إدارة أو مكتب للتحري بوزارة الداخلية”.

