انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية اليوم

تنطلق اليوم السبت امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي الجاري في جميع المدارس العامة والخاصة داخل وخارج ليبيا على مستوى 55 منطقة تعليمية من المناطق الخاضعة لإشراف وزارة التعليم بحكومة الوفاق.

وأوضح مدير مكتب التواصل والإعلام بوزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق رمضان الغضوي في بيان تلقت قناة ليبيا نسخة منه، أن 58.604 ألف طالباً وطالبة سيتقدمون لإجراء امتحانات الثانوية، مبيناً أن أكثر من 880 طالباً وطالبة سيتقدمون لإجراء امتحان الشهادة الثانوية والإعدادية في الخارج.

وبين الغضوي أنه وبالتزامن مع امتحانات الثانوية ستنطلق امتحانات الدور الأول لشهادات إتمام مرحلة التعليم الأساسي ( الشهادة الإعدادية) للطلبة الدارسين بالمدارس الليبية في الخارج.

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