جهاز المباحث العامة تطالب المواطنين بعدم تخزين الأسلحة في المنازل

طالب جهاز المباحث العامة التابع للحكومة المؤقتة، مدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية في القبة، بحث خطباء المساجد بضرورة تنبه المواطنين بعدم تخزين الذخائر والأسلحة في المنازل.

وقال مدير فرع جهاز الأمن الداخلي القبة ميكائيل أكريم، ” إن الجهاز سيقوم بحملة تفتيشية على المنازل والأماكن التي تحتوي أسلحة وذخائر وسحبها ووضعها في الأماكن المخصصة لها”.

وأضاف مدير فرع جهاز الأمن الداخلي القبة،”أن كل من يخالف التعليمات سيتحمل المسؤولية القانونية”.

