” تعليم الوفاق ” تعلن انطلاق امتحانات الثانوية العامة اليوم

بدأت امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي الجاري في جميع المدارس العامة والخاصة داخل وخارج ليبيا على مستوى 55 منطقة تعليمية من المناطق الخاضعة لإشراف وزارة التعليم بحكومة الوفاق، اليوم السبت.

وقال مدير مكتب التواصل والإعلام بوزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق رمضان الغضوي، ” أن 58.604 ألف طالباً وطالبة سيتقدمون لإجراء امتحانات الثانوية”.

وأضاف ، ” إن أكثر من 880 طالباً وطالبة سيتقدمون لإجراء امتحان الشهادة الثانوية والإعدادية في الخارج”.

وأكمل الغضوي، ” إن امتحانات مرحلة التعليم الأساسي ( الشهادة الإعدادية) للطلبة الدارسين بالمدارس الليبية في الخارج سنطلق اليوم”.

