لورديان يُقلب صفحات الملف الليبي في بروكسل

قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها إن وزير الخارجية، جون إيف لورديان، سيؤكد خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي الذي سيُعقد الإثنين القادم، على أولوية احترام الجدول الزمني المحدد لتنظيم انتخابات في ليبيا، وضرورة دعم كافة الأطراف لها.

وأشارت الوزارة إلى أن لورديان سيؤكد في الاجتماع الذي سيُعقد في العاصمة البلجيكية، بروكسل، على أهمية الالتزام بمخرجات اجتماع باريس، التي ركزت على إجراء الانتخابات الليبية قبل نهاية العام الجاري.

ومن المنتظر أن يُسلط وزير الخارجية الفرنسي الضوء على ملف الهجرة غير القانونية وضرورة التعاون مع الجهات الليبية المعنية للحد من تدفقات الهجرة إلى أوروبا وكذلك بحث إمكانية إقرار عقوبات جديدة على مُهربي البشر.

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