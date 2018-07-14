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لورديان يُقلب صفحات الملف الليبي في بروكسل

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها إن وزير الخارجية، جون إيف لورديان، سيؤكد خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي الذي سيُعقد الإثنين القادم، على أولوية احترام الجدول الزمني المحدد لتنظيم انتخابات في ليبيا، وضرورة دعم كافة الأطراف لها.

وأشارت الوزارة إلى أن لورديان سيؤكد في الاجتماع الذي سيُعقد في العاصمة البلجيكية، بروكسل، على أهمية الالتزام بمخرجات اجتماع باريس، التي ركزت على إجراء الانتخابات الليبية قبل نهاية العام الجاري.

ومن المنتظر أن يُسلط وزير الخارجية الفرنسي الضوء على ملف الهجرة غير القانونية وضرورة التعاون مع الجهات الليبية المعنية للحد من تدفقات الهجرة إلى أوروبا وكذلك بحث إمكانية إقرار عقوبات جديدة على مُهربي البشر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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