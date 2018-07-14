إدارة صيادلة الوفاق تطالب بسحب هذه المستحضرات الدوائية من السوق المحلي

ليبيا – طالبت مدير إدارة الصيدلة والمعدات الطبية ناهد المكي بسحب وإيقاف 5 مستحضرات دوائية متداولة في السوق المحلي ومراكز توزيع الأدوية بعد سحبها من 22 دولة أوروبية.

المكي أكدت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة صحة الوفاق على ورود تحذيرات من منظمات رقابية دولية على رأسها الوكالة الأوروبية للأدوية EMA بشأن إيقاف استعمال مستحضرات دوائية تستخدم لعلاج المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والتوتر الشرياني لوجود مادة valsartan بسبب احتوائها على شوائب قد تكون مسرطنة .

وناشدت مكي المرضى الذين يستخدمون أحد الأصناف الـ5 بضرورة استشارة الطبيب لاستخدام دواء من مصدر مختلف أو علاج بديل وعدم التوقف عن تناول العلاج.

ووجهت المكي خطاباً إلى كل من مدراء المستشفيات العامة والمراكز الطبية التخصصية، ورئيس لجنة الإدارة بجهاز الإمداد الطبي ، ونقابة الصيادلة، ومدير إدارة الرقابة الدوائية، ومدير إدارة القطاع الخاص بالوزارة، والشركات المحلية الموردة للأدوية وضحت من خلاله وجود منتجات لشركات مصنعة للصنف valsartan هي كالآتي:

– Diostar *Diostar-Plus 80*160/160/25*80/12.5 Newstar Tablets من إنتاج الشركة الدولية للدواء.

– Senergy Plus tablet Co-Anginet من إنتاج الشركة المتحدة لصناعة الأدوية.

– Diotens tablet 80*160/160/25*80/12.5 mg tablet من إنتاج الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية.

– Valista 80,160,320 and Co-Valista,80/12.5, 160/12.5 and 320/25 من إنتاج شركة “أكتافيس.

– Sandoz –Valsartan.

يُشار إلى أن السلطات الدوائية الأوروبية اتخذت إجراءات سحب احترازية للمستحضرات العائدة للشركة الصينية في الأسواق الأوروبية في 22 دولة أوروبية إضافة إلى سحبها من دولتي البحرين والمغرب حيث جاء في تحذيرات المنظمات الرقابية الدولية أن الشوائب نتجت عن تغيير في طريقة التصنيع من قبل الشركة الصينية التي تزود بعض المصانع وشركات الأدوية على مستوى العالم.

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