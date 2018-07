خالد فؤاد:

أعلن صندوق الضمان الاجتماعي المنطقة الوسطى، عن صرف معاشات شهري أغسطس وسبتمبر مقدماً من أجل تخفيف العبء عن المواطنين مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

ويواصل الصندوق تجديد الإخطار السنوي لشريحة المتقاعدين، إلى جانب استكمال البيانات لتصحيح وجمع البيانات لهذه الشريحة.

