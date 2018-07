بدء أعمال حفر  بئرين جديدين لزيادة إنتاج النفط الليبي

خالد فؤاد:

من المنتظر أن تبدأ شركة مليتة للنفط والغاز، اليوم السبت، بأعمال حفر بئرين جديدين بالمنصة الرابعة التابعة لحقل البوري النفطي.

وقالت الشركة أنها باشرت أعمال الحفر فور انتهاءها من مرحلة التجهيزات الفنية واللوجستية التي انطلقت الشهر الماضي، مُشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي بهدف رفع نسبة انتاج النفط اليومية من خلال تطوير الحقول البحرية وزيادة مستوى إمداداتها.

وأكدت الشركة أن كافة الدراسات تُشير إلى أن عائدات البئرين الجديدين ستكون وفق المستوى المطلوب والمُعدّ له سابقاً.

يُشار إلى أن إدارة الحفر وصيانة الآبار أشرفت على كامل مرحلة التجهيز والصيانة التي سبقت انطلاق مرحلة الحفر بالتعاون مع الإدارة العامة للصيانة.

