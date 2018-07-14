تعليم الوفاق تمنح طلبة الشهادة الثانوية الدارسين في الخارج فرصة أخيرة لإستيفاء نواقصهم

ليبيا – أصدر وزير تعليم الوفاق عثمان عبدالجليل أمس الخميس القرار رقم “1164” لعام 2018 بشأن منح فرصة نهائية للطلبة الدارسين بالخارج لتأدية الامتحانات المقررة لنيل شهادة إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

الوزارة أوضحت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه أن القرار جاء استجابة لمناشدة الكثير من الطلبة الدارسين بالمدارس الليبية بالخارج وأولياء أمورهم ومدراء مدارسهم والتماس بعض المنظمات الدولية.

وأضافت بأن نتائج امتحانات الطلبة لن تعتمد وستلغى في حال عدم استيفائهم للمتطلبات المقررة بالتشريعات النافذة والمشار اليها قرين أسم كل منهم قبل السابع من شهر أغسطس القادم.

الوزارة طالبت من جميع الطلبة الواردة أسماؤهم في الكشوفات المرفقة التواصل مع ادارات مدارسهم الذين سيتواصلون بدورهم مع الوزارة لمعرفة نواقصهم.

يُشار إلى أن وزير التعليم أصدر قرار باستبعاد بعض الطلبة المقيدين بالمدارس الليبية بالخارج من تأدية الامتحانات المقررة لنيل شهادة إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بسبب عدم استيفاء المتقدم للشروط المقررة والمبينة قرين اسم كل منهم.

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