قاسم : عملية صوفيا لا تستطيع الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية

ليبيا – أكد المتحدث الرسمي للبحرية الليبية أيوب قاسم على أن الإتحاد الأوروبي حريص على حضوره البحري الدائم في المتوسط بعد ثورات الربيع العربي حيث أوجدت عملية صوفيا تحت ذريعة مكافحة الهجرة غير الشرعية.

قاسم قال في تصريح خاص لـ “قناة ليبيا روحها الوطن” الخميس إن قطع القوات البحرية المتواجدة لدى صوفيا لا تستطيع الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية نظراً لطبيعة مهام القوات البحرية والقطع البحرية.

وأوضح المتحدث باسم البحرية الليبية أن الهجرة غير الشرعية لها قطعها الخاصة ووسائلها وإتجاهاتها وطرق مكافحتها مع التشديد على أهمية وجود إرادة سياسية حقيقية للحد منها.

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