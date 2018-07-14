تعليم الشاطئ توفر مواصلات لطلبة الثانوية العامة

وفّر مكتب شؤون التعليم ببلدية براك الشاطئ، السبت، حافلات لنقل جميع طلبة الشهادة الثانوية في البلدية.

وقال مدير المكتب محمد بوحليقة للرائد، إن هذه المبادرة جاءت بتعليمات من وزارة التعليم لإيصال الطلبة القاطنين في أماكن بعيدة إلى مقار اللجان داخل البلدية شريطة ألّا تقلّ المسافة عن 20 كيلو مترًا.

وأضاف بوحليقة أن سكان المنطقة يعانون مشاكل كثيرة نتيجة أزمة الوقود وغلاء أسعاره، وهو ما دفع إدارة التعليم لتأمين خدمة النقل طيلة أيام الامتحانات، إضافة إلى توفير مياه الشرب لكل الطلبة أثناء الامتحان وبعده.

يذكر أن امتحانات الشهادة الثانوية انطلقت اليوم السبت في كل المدن الليبية.

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