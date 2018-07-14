دي مايو يدعو لتعزيز خفر السواحل الليبي ضد الهجرة

دعا وزير العمل والتنمية الاقتصادية لويجي دي مايو الى تعزيز قدرات خفر السواحل الليبي لتمكينه من التصدي لظاهرة الهجرة.

وفي تصريح للصحفيين على هامش الجمعية السنوية لاتحاد الزراعيين الإيطاليين (كولديرتي)، في روما الجمعة، أضاف نائب رئيس الوزراء، “تخطئون إن كنتم تريدون الرد على تصورات الإيطاليين حول الهجرة بالأرقام”، فـ”ليس هناك أي معنى لقول إن المهاجرين الذين يصلون أقل مما تتخيلون”، مشيرا الى أن “الهجرة ظاهرة خارجة عن السيطرة على ترابنا الوطني”.

وتابع دي مايو “نحن نحاول فرز كل الخيارات الشائنة التي اتخذت في الماضي”، لكن “ليكن واضحاً أن البيانات لا يمكنها حل مشكلة الهجرة التي تشتمل على ظاهرتين: الانطلاق والرسّو، وإدارتها ميدانيا”، فـ”نحن نريد وقف الانطلاق”، لذلك قمنا بتعزيز إمكانيات خفر السواحل الليبي”، وهو “أول من يجب أن يتدخل دائما وما علينا إلا اتباع قراراته”.

وخلص الزعيم السياسي لحركة (خمس نجوم)، بالقول “أما على الصعيد الوطني، فإن أول شيء يجب القيام به هو أن نفرض على جميع الهيئات المعنية بإدارة شؤون الهجرة، وضع كشف حساب للأموال التي يستخدمونها”.

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