رئيس الوزراء الإيطالي: استقرار ليبيا لا يخدم مصلحة روما أو باريس فقط

رأى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أن عملية الاستقرار في ليبيا هي مسالة لا تخدم ولا تهم إيطاليا أو فرنسا فقط، بحسب ما نقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الخميس.

وقال كونتي، خلال مؤتمر صحفي عقده بعد ختام قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) أمس الخميس في بروكسل، إن “هناك الكثير الذي يتعين القيام به في ليبيا، وأنه مع احترام حقوق البلاد لا ينبغي أن يستمر في معاناة الضغوط من أطراف دولية أخرى”.

وأضاف كونتي، أن “ليبيا هي دولة يجب مرافقتها على المسار الذي يقود إلى الديمقراطية”، وحذر قائلا: “إذا أسرعنا في الخطى أكثر من اللازم فسنخاطر بتنافر الغايات، وهذا هو خطر الفوضى الشاملة”.

وتابع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قائلا: “كما تعلمنا من تجربة التاريخ، يتعين توفير الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة كي تتمكن ليبيا من الصمود أمام وقع النظام الديمقراطي”، على حد تعبيره.

وكان جوزيبي كونتي، قد أعلن في سياق المؤتمر الصحفي، أن حكومته ستنظم مؤتمرا دوليا حول ليبيا في الخريف القادم، الذي يتزامن مع الربع الأخير من العام الحالي، وفق ما ذكرت وكالة (آكي) الإيطالية.

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