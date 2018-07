” الهلال الأحمر” يوزع مساعدات على الأسر النازحة من مدينة درنة

المتوسط:

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع طبرق، توزيع مساعدات على الأسر النازحة من مدينة درنة، اليوم السبت.

وأوضح الهلال الأحمر فرع طبرق، ” أنه بدأ في تسجيل النازحين القادمين إلى المدينة من مدينة درنة، يونيو الماضي، بمقر العيادة التابعة لشبيبة الهلال الأحمر في حي المطار القديم بطبرق”.

يذكر إن جمعية الهلال الأحمر وزع العديد من المساعدات الإنسانية للأسر النازحة في عدد من المدن مثل درنة .

