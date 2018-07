خالد فؤاد:

اختطف مسلحين مجهولين، صباح اليوم السبت، أربعة موظفين يعملون بمحطة 186 في حقل الشرارة النفطي .

وكشفت مصادر مطلعة، بأن المسلحين قاموا باقتحام المحطة بأربع سيارات، وخطف 3 ليبين و أجنبيا يحمل الجنسية الرومانية، مشيرا بأنه لم ترد حتى الآن أية معلومات عن الجهة الخاطفة أو سبب الاختطاف.

The post اختطاف 4 عاملين بحقل الشرارة النفطي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية