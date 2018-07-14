إنقاذ 104 مهاجر قبالة سواحل الخمس غرب ليبيا

أنقذ حرس السواحل الليبي بقطاع طرابلس، يوم الخميس، 104 مهاجر غير شرعي، كانوا على متن قارب مطاطي شمال مدينة الخمس شرق العاصمة طرابلس.

وأوضح مكتب الإعلام والثقافة البحرية بالقوات البحرية الليبية، أن هؤلاء المهاجرين كان من بينهم 91 رجلا و13 امرأة جميعهن من أريتريا، بحسب ما نشر المكتب على صفحته في “فيسبوك” اليوم السبت.

ونوه مكتب الإعلام، إلى أن المهاجرين كان من بينهم 87 شخصا من إرتيريا، ومهجر من غامبيا، إضافة إلى أربعة سودانيين وأربعة أخرين مصريين، وسبعة من المغرب وآخر تونسي.

وأشار مكتب الإعلام والثقافة، إلى أن المهاجرين نقلوا إلى قاعدة طرابلس البحرية مساء الخميس، وبعد أن جرى تقديم لهم المساعدة الإنسانية والطبية سلموا إلى مركز إيواء طريق السكة التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقدمت المنظمة الدولية للهجرة، المساعدة الطارئة لصالح هؤلاء المهاجرين الذين جرى إنقاذهم من قبل خفر السواحل الليبي، وتضمنت المساعدات توفير الطعام والماء، فضلاً عن الرعاية الطبية الأساسية والفحوصات اللازمة لحمايتهم.

يشار إلى أن خفر السواحل الليبي قد أنقذ منذ بداية العام الجاري 11,484 مهاجر غير شرعي كانوا متجهين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، وفق ما ذكر مكتب المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا.

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