وفد ” خارجية الوفاق” يزور كوبا ويلتقي وزير خارجيتها

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني ، عن زيارة وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية بحكومة الوفاق الوطني لطفي المغربي و الوفد المرافق له إلى جمهورية كوبا، يومي 11 و12 يوليو الجاري.

وقالت وزارة الخارجية، خلال بيان لها يوم السبت، ” إن الوفد حظي باستقبال من قبل برونو روريغز وزير الخارجية الكوبي حيث قام المغربي بتسليمه رسالة من وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة .

وأوضحت الوزارة ،” أن المغربي عقد اجتماعا موسعا مع نائب الوزير روخيليو سييرا دياس، وتركزت اللقاءات حول مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين و سبل تعزيزها ، حيث تم الاتفاق على إعادة تفعيل هذه العلاقات ، و التأسيس لتعاون مثمر في كافة المجالات، مع التركيز على مجالي الصحة و الزراعة” .

وأضافت الوزارة ،” أجتمع الوفد الليبي بنائب وزير الصحة الكوبي لشؤون التعاون ماسيا كوباس، حيث أستمع الوفد إلى شرح حول إمكانيات كوبا في المجال الصحي ، و برامج تعاونها مع العديد من الدول بما فيها الدول العربية، سواء في مجال الأدوية و اللقاحات، أو في مجال تزويدها بالعناصر الطبية و الطبية المساعدة ، و كذلك فيما يتعلق بعلاج بعض الأمراض المستعصية كالدواء و أمراض القلب و مرض السكري و إعادة تأهيل المصابين و العلاج الطبيعي” .

وأكدت وزارة الخارجية،” إن المسئولين الكوبيين أعربوا عن استعداد بلادهم للتعاون في هذه المجالات، و تم الاتفاق على تيسير سبل التواصل بين وزارتي الصحة بالبلدين من أجل إقامة تعاون بناء فيما بينهما، و قام الوفد كذلك بزيارة إلى مقر شركة كوبا فارما للصناعات الدوائية ، حيث تم الالتقاء بمسؤوليها وبحث آفاق التعاون الممكنة “.

