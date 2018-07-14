سيالة يطالب برفع الحظر عن تسليح قوات الحرس الرئاسي ومكافحة الإرهاب وخفر السواحل

ليبيا – شارك وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة في الإجتماع الوزاري لدول التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “داعش” الإرهابي على مستوى وزراء الخارجية والذي عقد بالمقر الرئيسي لحلف شمال الأطلسي الخميس الماضي.

سيالة أعرب في كلمة ألقاها خلال الإجتماع وفقاً للمكتب الإعلامي للوزارة عن أملة بأن يكون هناك تعاون مماثل مستقبلاً مع الأمانة العامة لحلف شمال الأطلسى لا سيما أن اغلب دول الحلف هي أعضاء في التحالف الدولي.

وأكد على أن المخاطر الأمنية التي تهدد الدولة الليبية كثيرة وتتطلب تعاوناً فعالاً من التحالف لدعم حكومة الوفاق في محاربتها للإرهاب من خلال رفع الحظر عن تسليح قوات الحرس الرئاسي وقوات مكافحة الإرهاب وخفر السواحل وكذلك تدريبها وبناء قدراتها مما يساعد على فرض سلطة الدولة والمؤسسات الشرعية على الأرض.

وأبدى حرص حكومة الوفاق على الإيفاء بالإتفاق السياسي وكذلك مخرجات مؤتمر باريس التي تطمح أن تقود إلى إنتخابات تشريعية ورئاسية وأن تكون نقطة مفصلية لإعادة الوئام والإستقرار لليبيا.

كما جددت حكومة الوفاق دعمها ومشاركتها في كافة الجهود التي تقود إلى هزيمة داعش وشل حركته بالمنطقة والعالم .