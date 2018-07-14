سيالة يلتقي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي

التقى المفوض بمهام وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد سيالة، في بروكسل مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرغ.

وجاء اللقاء على هامش أعمال الاجتماع الدولي لمحاربة داعش الذي انعقد الخميس الماضي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وفقًا لما نشرته إدارة الإعلام الخارجي على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وأشارت إدارة الإعلام الخارجي إلى أن الوزير المفوض بحث مع الأمين العام لحلف شمال الاطلسي تطوير التعاون والتنسيق المشترك وسبل دعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة ودعم جهود حكومة الوفاق الوطني.

ومن جهة أخرى أعلن أخصائي السياسات الإشعاعية والباحث في مركز البحوث النووية في ليبيا، نوري الدروقي أن حالات الإصابة بالأمراض السرطانية في ليبيا شهدت ازديادا حادا بعد عمليات القصف التي نفذتها دول الناتو في البلاد عام 2011.

وقال الباحث يوم الجمعة، إن فريقا من العلماء النوويين الليبيين رفع تقريرا رسميا إلى حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، يثبت استخدام قوات الناتو للذخيرة مع اليورانيوم المنضب.

يذكر أن حلف شمال الأطلسي «ناتو» أعلن الأربعاء الماضي في ختام قمته المنعقدة في بروكسل، يوم الأربعاء، دعم العملية السياسية في ليبيا بقيادة ليبية، تهدف إلى الدفع بالمصالحة السياسية الوطنية وتعزيز مؤسسات الدولة.

وقال قادة الحلف في بيان إن هذا الهدف يندرج ضمن البيان الذي أدلى به رئيس مجلس الأمن في 6 يونيو 2018.

ورحب قادة «الناتو» بالالتزام الذي قطعته الأطراف الليبية بالعمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة لإجراء انتخابات شاملة وآمنة وموثوقة، كما جرى التفاهم بشأنها في مؤتمر باريس في الآونة الأخيرة يوم 29 مايو الماضي.

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