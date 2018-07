“سيالة” يلتقي وزير خارجية بلجيكا

المتوسط:

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة وزير خارجية مملكة بلجيكا ديديه ريندرز علي هامش أعمال الاجتماع الدولي لمحاربة داعش الذي أنعقد يوم الخميس بالعاصمة بروكسل.

وتناول اللقاء بين الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين و سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين و البلدين.

كما تطرق اللقاء إلى دعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة و دعم جهود حكومة الوفاق الوطني الليبية .

