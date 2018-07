المتوسط:

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ علي هامش أعمال الاجتماع الدولي لمحاربة داعش الذي أنعقد الخميس بالعاصمة بروكسل .

وتناول اللقاء بين الجانبان النقاش حول تطوير التعاون و التنسيق المشترك و سبل دعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة و دعم جهود حكومة الوفاق الوطني الليبية .

