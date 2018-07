خالد فؤاد:

اتفق مدير مديرية أمن سرت، الصديق بن سعود ورؤساء الأجهزة الأمنية ومراكز الشرطة والمرور والدوريات الأمنية بالمدينة، على خطة أمنية لتأمين سير امتحانات الشهادة الثانوية التي بدأت السبت.

وقال مسؤول الإعلام ببلدية سرت محمد الأميل، إن 1392 طالبًا سيخوضون الامتحانات في المدينة، مقسمين على عشر لجان، مضيفًا أن دوريات مرورية وضعت في طريق جامعة سرت وعند مداخل المدينة.

يذكر أن وزارة الداخلية قررت تأمين سير امتحانات الشهادة الثانوية في ليبيا، متعاونة مع وزارة التعليم في هذ الصدد.

The post «أمن سرت» تنفذ خطة لتأمين سير امتحانات الثانوية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية