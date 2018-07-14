روسيا : نعمل على زيادة إنتاج النفط بعد الإنقطاعات المتكررة في ليبيا وفنزويلا

العنوان-موسكو

قال الكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي اليوم الجمعة 13 يوليو، أن روسيا وكبار منتجي النفط الرئيسيين قد يزيدوا انتاج النفط أكثر في حال تضرر نقص المعروض من سوق النفط العالمية.

ويأتي ذلك بعد الانخفاض في صادرات النفط الإيراني هذا العام بسبب تجدد العقوبات من الولايات المتحدة ، إلى جانب انخفاض الأنتاج في ليبيا وانقطاعه في فنزويلا وكندا وبحر الشمال في الأسابيع الأخيرة.

هذا وقد استجابت منظمة أوبك وغيرهما من المنتجين الرئيسيين بما فيهم روسيا في عملية تخفيف اتفاق خفض العرض في يونيو.

وقال نوفاك للصحفيين اليوم “إذا كنا بحاجة إلى أكثر من مليون برميل في اليوم ، فلا استطيع استبعاد حدوث ذلك” ، مضيفا أن منتجي النفط الكبار يمكن أن يجتمعوا ويناقشوا أوضاع السوق في مؤتمر هاتفي.

وقال أيضا ” إن روسيا قد تتجاوز مستوى 200000 كزيادة إذا كانت هناك حاجة لذلك”

وأشار نوفاك إلى إن ارتفاع أسعار النفط هذا العام سيضيف 2.5 تريليون روبل (40.14 مليار دولار) لخزانة الدولة .

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