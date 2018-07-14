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موظفو حقل الشرارة الأجانب يُغادرون أوباري

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفادت مصادر لـ218 أن المُهندسين الأجانب العاملين في حقل الشرارة النفطي غادروا مدينة أوباري اليوم السبت بعد ساعات فقط من اختطاف 4 موظفين بالحقل بينهم مهندس روماني.

ومن المتوقع أن المهندسين قد توجهوا إلى طرابلس استعداداً لمُغادرة البلاد بعد حادثة الاختطاف التي وقعت بمكان عملهم صباح اليوم.

واقتحمت مجموعة مجهولة المحطة 186 التابعة لحقل الشرارة وقامت باختطاف 4 موظفين من داخل الموقع، قبل أن تُطلق سراح 2 منهم.

ولم تُعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، بينما ظل مصير الموظفين الآخرين مجهول حتى الآن.

وبدأت قوة حماية حقل الشرارة بالتعاون مع الغرفة الأمنية أوباري في تمشيط المنطقة بحثاً عن أي أثر للخاطفين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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