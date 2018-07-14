الثني يتفقد سير امتحانات الثانوية في البيضاء وشحات

أجرى رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبد الله الثني جولة تفقدية لمدارس مدينتي البيضاء وشحات، وذلك للإطلاع على سير امتحانات الشهادة الثانوية التي انطلقت صباح اليوم.

وأكدت وزارة التعليم على صفحتها الرسمية، أن الجولة التي أجريت اليوم برفقة وزير التعليم بالحكومة المؤقتة الدكتور فوزي بومريز، ووكيل الوزارة مفتاح دخيل، جاءت لمتابعة العمل الذي قامت به الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التعليم وتهنئة القائمين كافة على مجهوداتهم التي يقومون بها من أجل إنجاح العملية التعليمية، إلى جانب معرفة مدى تجاوب الطلبة مع الأسئلة.

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