خالد فؤاد:

أفادت مصادر مطلعة، عن إطلاق سراح اثنين من العاملين الذين اختطفوا، صباح اليوم السبت، بمحطة 186 التابعة لحقل الشرارة النفطي.

جدير بالذكر أن المسلحين قاموا باقتحام المحطة بأربع سيارات، وخطف 3 ليبين و أجنبيا يحمل الجنسية الرومانية، دون ورود أية أنباء عن الجهة الخاطفة أو سبب الاختطاف.

