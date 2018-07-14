وزير الخارجية الروسي يدين التدخل الخارجي في ليبيا

نفى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، المزاعم الرامية بأن الولايات المتحدة ليس لديها مصلحة في الحفاظ على الفوضى في الشرق الأوسط خاصة في ليبيا و سوريا و العراق.

وأفاد لافروف، في تصريحات مرئية، اليوم السبت، بأن روسيا لا تبرر أعمال الديكتاتوريين، إلا أنها تدعم الرئيس السوري، بشار الأسد، لتجنب تكرار مصير العراق وليبيا في سوريا قائلا: “صدام حسين والزعيم الراحل معمر القذافي، دعونا نقارن معاناة شعبي العراق وليبيا خلال فترة سلطة هذين الحاكمين مع ما يحدث في هاتين الدولتين الآن، بعد التدخلات العسكرية التي نفذتها قوات الولايات المتحدة والناتو انتهاكا للقوانين الدولية”

وأوضح لافروف، بأن الأطراف التي سعت لتدمير العراق وليبيا وسوريا هي نفسها الآن من تحاول حث المجتمع الدولي على مشاركة المسؤولية عن حل أزمة المهاجرين.

وقال لافروف “إننا ندين كل انتهاكات حقوق الإنسان ومبادئ القانون الإنساني الدولي، أيا كان مرتكبها، السلطات أم المعارضة أم الدول الأجنبية التي تقوم بالتدخلات في كل من ليبيا و سوريا و العراق، موضحا بأنه من الضروري رؤية الصورة بالكامل وتفهم ثمن إظهار المبادئ الأخلاقية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية