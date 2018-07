بعد خطف مهندس روماني.. العاملون الأجانب بحقل الشرارة  يغادرون أوباري

المتوسط:

أفادت مصادر مطلعة، أن المُهندسين الأجانب العاملين في حقل الشرارة النفطي غادروا مدينة أوباري، اليوم السبت، بعد ساعات فقط من اختطاف 4 موظفين بالحقل بينهم مهندس روماني، تحسبا لأي حوادث أخرى.

وأشارت المصادر، إلى أن المهندسين الأجانب سيتوجهون إلى طرابلس استعداداً لمُغادرة البلاد.

واختطف مسلحون مجهولون، صباح اليوم السبت، أربعة موظفين يعملون بمحطة 186 في حقل الشرارة النفطي، حيث قاموا باقتحام المحطة بأربع سيارات، وخطف 3 ليبين و أجنبيا يحمل الجنسية الرومانية. ولم ترد حتى الآن أية معلومات عن الجهة الخاطفة أو سبب الاختطاف.

