بوطبنجات: الجيش يحكم الخناق على بقايا المتطرفين في درنة

أكد معاون آمر السرية الأولى الأبرق مشاة، صلاح بوطبنجات أن مدينة درنة تشهد حالة من الهدوء الحذر بعد اشتباكات بين الجيش وبقايا الجماعات المتطرفة في حي المدينة القديمة.

وقال بوطبنجات في تصريح صحفي إن قوات الجيش قامت بضرب بعض مواقع القناصين كما أحكمت بشكل كبير الخناق على المتطرفين في المدينه القديمة وتمكنت من السيطرة على مواقع قريبة جدا من مناطق تمركز المتطرفين.

وكان بوطبنجات قال إن العدد المتبقي من الإرهابيين ينحصر في جزء محدود من المدينة القديمة موضحا أنهم يشكلون خطرا محدودا على أهالي المنطقة إذا لم يلتزموا بتعليمات الجيش بعدم الاقتراب من المكان.

وأوضح أن المنطقة المحدودة التي يتحصن فيها الإرهابيين خالية من السكان إلا أن المناطق المحيطة آهلة بالسكان.

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