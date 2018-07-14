مؤسسة النفط: إغلاق الشرارة والآبار المجاورة له، إجراء احترازي

أغلقت المؤسسة الوطنية للنفط، السبت، حقل الشرارة وآبار النفط المجاورة له، وأجلت جميع العاملين، في إجراء احترازي، بعد اقتحام مجموعة مسلحة للحقل واختطافها لأربعة موظفين.

وأوضحت المؤسسة، في تصريح للرائد، أن الخاطفين أخلوا سبيل اثنين من الموظفين التابعين للمحطة رقم 186 التابعة لحقل الشرارة النفطي، وأبقوا على اثنين بحوزتهم.

وأضافت المؤسسة أن أعضاء مجلس الإدارة يراقبون التطورات عن كثب مع شركة أكاكوس، مؤكدين صدور تعليمات إلى رئيس لجنة إدارة الشركة ومدير العمليات في الموقع بالتواصل مع السلطات المختصة لحل المشكلة وضمان سلامة الموظفين.

وأشارت المؤسسة إلى أن شركة أكاكوس هي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط، ومجوعة شركات “توتال” و”ريبسول” و”ستات أويل” و “أو. أم. في ، متوقعة أن تبلغ خسائر الإنتاج 160 ألف برميل يوميا.”.

يشار إلى أن أحد الموظفين المختطفَيْن ليبي والآخر روماني

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية