وزير ” داخلية الوفاق” يتفقد سير الامتحانات بجامعة طرابلس

قام وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني العميد عبد السلام عاشور بزيارة تفقدية، اليوم السبت، لجامعة طرابلس برفقة النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معتيق ووزير التعليم الدكتور عثمان عبدالجليل ووزير الحكم المحلي السيد بداد قنصو ووكيل وزارة التعليم عادل جمعة ومدير أمن طرابلس العميد صلاح الدين السموعي ورئيس الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين طرابلس الكبرى العميد رمضان برباش ورئيس مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المقدم دكتور محمد أبو عبد الله.

وتهدف الزيارة للوقوف على سير امتحانات إتمام الشهادة الثانوية التي تقام داخل قاعات الجامعات والمعاهد التقنية.

وشدد وزير الداخلية المفوض خلال هذه الزيارة على ضرورة التعاون مع رجال الأمن المكلفين بالخطة الأمنية لتأمين مقار الامتحانات .

وأشاد وزير الداخلية على الجهود التي تبذلها مديريات الأمن والأجهزة الأمنية لتأمين مقار الجامعات والمعاهد لنجاح سير الامتحانات في أجواء ملائم وأمنه للطلاب والطالبات.

