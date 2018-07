الغرفة الأمنية أوباري ترفع حالة التأهب القصوى بحقل الشرارة

المتوسط:

أعلن الناطق باسم الغرفة الأمنية أوباري، العابدين بسني، اليوم السبت، عن رفع حالة النفير العام والتأهب القصوى في محيط حقل الشرارة النفطي، بعد اختطاف 4 موظفين بالحقل بينهم مهندس روماني.

وقال بسني، في تصريحات تليفزيونية، إنه تم تسيير دوريات صحراوية للبحث عن المخطوفين، مشيرًا بأنه تم إطلاق سراح إثنين من المختطفين فيما لايزال هناك أجنبي و ليبي مختطفان حتى الآن.

واختطف مسلحون مجهولون، صباح اليوم، أربعة موظفين يعملون بمحطة 186 في حقل الشرارة النفطي، حيث قاموا باقتحام المحطة بأربع سيارات، وخطف 3 ليبين و أجنبيا يحمل الجنسية الرومانية. ولم ترد حتى الآن أية معلومات عن الجهة الخاطفة أو سبب الاختطاف.

