اختطاف اثنين من العاملين في حقل نفط الشرارة الليبي

وقال أحد المهندسين، وفقا لما نقلته وكالة “رويترز”، إن الهجوم وقع على محطة للتحكم على مشارف الشرارة، التي تبعد حوالي 40 كيلومترا عن الجزء الرئيسي من الحقل النفطي.

وكان القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، قد أمر باستئناف عمليات التصدير من موانئ الهلال النفطي، وألغى قراره السابق بإغلاقها.

وكان الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي العميد أحمد المسماري، قال إن “القيادة العامة قررت تسليم المنشآت النفطية إلى مؤسسة النفط المنبثقة عن الحكومة المؤقتة”، مؤكداً سيطرة الجيش الليبي الكاملة على منطقة الهلال النفطي، حسب بوابة الوسط الليبي.

بدورها، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في طرابلس، أعلنت في وقت سابق اليوم، رفع حالة “القوة القاهرة” عن موانئ تصدير النفط “راس لانوف، والسدرة، والزويتينة، والحريقة”. وأكدت المؤسسة إعادة عمليات الإنتاج والتصدير إلى طبيعتها تدريجيا خلال الساعات المقبلة.