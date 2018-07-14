المؤسسة الوطنية للنفط ترفع حالة القوة القاهرة عن حقل الفيل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الخميس عن رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الفيل، والتي كانت قائمة منذ 23 فبراير 2018. وقد تم حل النزاع الناجم عن مطالب حرس المنشئات النفطية فرع فزان، ومن المتوقع أن يستأنف ضخ النفط من الحقل بمعدّل 50 ألف برميل/يوم في غضون يومين، و72 ألف برميل/يوم خلال الثلاثة أيام التي تليها.

ويقع حقل الفيل في حوض مرزق، على بعد 200 كيلومتر جنوب غرب سبها، وتديره شركة مليته للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك بين شركة إيني الإيطالية والمؤسسة الوطنية للنفط. وقد نجحت المفاوضات في ضمان عودة حرس المنشئات النفطية – فرع فزان- إلى مواقعهم السابقة بدون قيد او شرط مع الانضباط الكامل في اعمال الحماية.

من جانبة قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله “يسعدنا أن نعلن عن عودة الإنتاج في حقل الفيل وسيساعدنا ذلك في الوصول بسرعة إلى مستويات الإنتاج القصوى”.

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