تعذر وصول الوقود لمناطق الجنوب بسبب مشاكل أمنية

أكد لجنة أزمة الوقود والغاز استمرار العمل بشكل مكثف مع الجهات الأمنية والعسكرية لتأمين شاحنات الوقود إلى مناطق الجنوب.

وبينت اللجنة على صفحتها الرسمية، استمرار العمل على حل المشكلة بعد تعذر وصول الوقود نظراً للمشكلة الأمنية التي يشهدها الطريق الرابط بين الجفرة وسبها، والمتمثلة في وجود عصابات خطف وسطو مسلح.

وأكدت لجنة أزمة الوقود والغاز، عدم إمكانية إستئناف التحويلات لمستودع سبها إلا بعد ضمان حماية السائقين من هذه العصابات، داعية الجهات المعنية التحرك وتأمين الطرق لضمان تدفق المحروقات للجنوب.

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