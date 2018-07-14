مركز جمارك ميناء بنغازي يبدأ في اجراءات الإفراج عن عدد 120 حاوية بها زيت الطهي الذرة

بدأت منذ فترة اسعار بعض اصناف المواد الغذائية الأساسية في الارتفاع نتيجة لعدة عوامل ومن اهمها انخفاض سعر الدينار امام الدولار ويحاول عدد من التجار مواكبة هذا التدهور و المساهمة في جلب اكبر عدد من هذه المواد الغذائية.

حيث بدأ اليوم الخميس مركز الجمارك بميناء بنغازي تفتيش عدد 31 حاوية زيت ذرة وعباد الشمس من أصل عدد 120 حاوية موجودة بالميناء بجليانة وذلك استعدادا للعمل على الأفراج عنها ولتوزع على الأسواق حيث يتم تفتيش الحاوية ثم استكمال اجراءاتها بعد التأكد من الشحنه ثم يتم شحنها مباشرة عن طريق التاجر المستقبل للشحنه و نقلها للاسواق لعلها تساهم في انخفاض سعر علبة الزيت .

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