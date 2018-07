«الوطنية للنفط»: إغلاق الآبار في محيط حقل الشرارة.. وهذه توقعاتنا للخسائر

المتوسط:

أعلن أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، متابعتهم مع إدارة شركة أكاكوس عن كثب للتطورات بعد خطف أربعة موظفين يعملون بمحطة 186 في حقل الشرارة النفطي، صباح اليوم السبت.

وأصدرت المؤسسة الوطنية، بيانا، قالت فيها أنه وجهت تعليمات إلى رئيس لجنة إدارة الشركة ومدير عام العمليات للتواجد في الموقع، مشيرة إلى أنها تواصلت مع السلطات المختصة لحل هذه المشكلة وضمان سلامة الموظفين.

و شركة أكاكوس هي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط، ومجموعة شركات توتال وريبسول وشتات أويل و “أو. أم. في”.

وقالت المؤسسة في بيانها، أنه كإجراء احترازي، تم اغلاق آبار النفط في المناطق المجاورة وإجلاء جميع العمال الآخرين. ومن المتوقع أن تبلغ خسائر الإنتاج 160 ألف برميل في اليوم.

واختطف مسلحون مجهولون، صباح اليوم، أربعة موظفين يعملون بمحطة 186 في حقل الشرارة النفطي، حيث قاموا باقتحام المحطة بأربع سيارات، وخطف 3 ليبين و أجنبيا يحمل الجنسية الرومانية. ولم ترد حتى الآن أية معلومات عن الجهة الخاطفة أو سبب الاختطاف.

