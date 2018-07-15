إعلامية ليبية: تصريحات الكبير غير مسؤولة وجعلته صغيرا

انتقدت الإعلامية الليبية إيناس حميدة بشدة تصريحات محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير معتبرة أنها “عبارات جاهزة ومعلّبة .. وجعلت منه صغيرا” لعدم مسؤوليتها.

وقالت حميدة في تدوينة نشرتها عبر صفحتها على فيسبوك مباشرة بعد انتهاء الحوار أن تصريحات الكبير كانت “غير واضحة ولا مبررة ولَم تجب عن أسئلة المواطن التي تاهت إجاباتها بين مكره وبلادته” معتبرة أن كلامه متناقضا في اتهامه الآخرين بخرق القانون في حين أنه كان من الذين يخرقونه من خلال تجاوز مدته القانونية في منصبه.

العبارات الجاهزة والمعلبة التى رماها الكبير لنا عبر لقاء الْيَوْمَ ، جعلت منه صغيراً فهي غير مسؤولة ، وغير واضحة ولا… Posted by Enass Ahmeda on Friday, July 13, 2018

وأضافت أن الكبير لا يختلف كثيرا على النافذين والفاسدين .. والذين “ينهشون لحومنا باسم المصلحة والخوف علينا” مؤكدة أنه لا مبرر لتمسكه بمنصبه وهو برى “طوابيرنا دون حراك”.

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