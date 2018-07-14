مركز الحوار الإنساني يعلن انتهاء المرحلة الأولى من المسار التشاوري لعقد الملتقى الوطني الليبي

ليبيا – أعلن مركز الحوار الإنساني عن انتهاء المرحلة الأولى من المسار التشاوري للملتقى الوطني الليبي الذي يعتبر أحد أهم عناصر الخطة الاممية في ليبيا.

مركز الحوار الانساني تقدم في تغريدة نشرها الملتقى على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي”تويتر” بالشكر لكل من شارك في المسار التشاوري للملتقى الوطني الليبي.

وعبر المركز عن شكره وامتنانه إلى السلطات الليبية على تعاونها والى كل المؤسسات المحلية التي يسّرت هذا المسار التشاوري وإلى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على دعمها.

وبخصوص الخطوة القادمة نوه مدير مشروع ليبيا في مركز الحوار الانساني الى أن مهمتهم القادمة تتمثل في ترتيب وتجميع وحوصلة المخرجات التى وصفها بـ”الهائلة” التى وصلتهم وصياغتها في تقرير نهائي يتم تقديمه الى المبعوث الاممي الى ليبيا ، متعهداً بأن يكون وفياً لتطلعات الليبيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية