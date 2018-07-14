معتيتيق يتفقد سير الامتحانات بجامعة طرابلس

أجرى النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، جولة تفقدية لقاعات امتحانات اللجنة المركزية بجامعة طرابلس التي تضم 12 ألف طالب.

وبينت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، أن الجولة التي تمت اليوم شملت الاطلاع على سير الامتحانات، والأجواء التي قامت الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفيرها للطلبة الممتحنين.

الجدير بالذكر أن الجولة شملت حضور كل من، وزير التعليم عثمان عبدالجليل، ووزير الحكم المحلي بداد قنصو، والداخلية العميد عبدالسلام عاشور، ورئيس اللجنة التنفيذية العليا للامتحانات عادل جمعة وعدد من الشخصيات ذات الصلة.

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