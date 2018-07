المتوسط:

أصدرت المنظمة الليبية للسلم والرعاية والإغاثة، بيانا، اليوم السبت، تعليقا على ارتفاع أسعار الدقيق وإضراب المخابز بطرابلس، ووقوف المواطنين في طوابير للحصول على الخبز، أعربت فيه عن قلقها الشديد من تلك الأحداث، التي يعاني منها المواطن الليبي.

وناشدت المنظمة، وزارة الاقتصاد وشركة المطاحن الوطنية باتخاذ الإجراءات العاجلة والسريعة لتوفير مادة الدقيق للمخابز لتباشر صناعة الخبز، والذي يعتبر من السلع التي لا يمكن الاستغناء عليها لأنها القوت اليومي.

وأكدت المنظمة أيضا على أهمية وضع الرقابة الصارمة على المخابز حسبا للقيام بيبع الدقيق خارج الأغراض المصروف من أجلها.

The post «الليبية للسلم والإغاثة» تناشد المسؤولين بحل أزمة نقص الدقيق بطرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية