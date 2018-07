المتوسط:

أفادت لجنة أزمة الوقود والغاز التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط، بأنَّه تتواصل الرقابة المشددة في توزيع مادة وقود الديزل بعد منع تهريب هذه المادة للدول المجاورة.

وأضافت لجنة أزمة الوقود والغاز، خلال منشورٍ لها على صفحة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنَّ فرق التفتيش التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط تشرف بشكل مباشر على المضخات لضمان وصولها للمواطن.

