داخلية الوفاق توضح حقيقة إغتيال العميد خيري الرتيمي

نفت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني حدوث عملية إغتيال للعميد خيري الرتيمي التابع لرئاسة الأركان الجوية في وزارة الدفاع .

وقالت الوزراة في بيان لها أنه بعد التحقيق والتحري وجمع الاستدلالات تبين بأن العميد خيري قام بالإنتحار عن طريق قتل نفسه بمسدس داخل المكان المخصص للوضوء بمسجد بن نابي بشارع الصريم أثناء صلاة الفجر.

واضاف البيان “وفقاً للتحقيق مع شهود العيان إنهم سمعوا إطلاق نار داخل المكان وعند توجهم إليه وجدوه مقتول بطلقة في الرأس والمسدس لازال بيده, وقبل عملية إنتحاره أرسل رسالة إلى أحد أصدقاءه يوصيه خيراً بأسرته عند الساعة 3:17 صباحاً”.

وقال البيان أنه ومن خلال الجمع المعلومات تبين بأن الرتيمي قد تعرض في الفترة السابقة إلى ضغوط حياتية دفعته إلى الإنتحار.

وحذرت الداخلية من عدم نشر أي أخبار تخل بالوضع الأمني داخل البلاد, ونبهت من عدم نشر أخبار إلا بعد الرجوع إلى المصدر الرسمي وتحقق من صحتها, وعدم نشر الشائعات والأخبار المغلوطة لأن مثل هذه الأخبار تؤثر سلباً عن الوضع الأمني داخل البلاد.